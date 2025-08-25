Prefarbani grafiti u Severnoj Mitrovici: Srbi upozoravaju da se ovim akcijama briše nacionalni identitet

Novi magazin pre 32 minuta  |  N1
Prefarbani grafiti u Severnoj Mitrovici: Srbi upozoravaju da se ovim akcijama briše nacionalni identitet

Farbanje grafita u Severnoj Mitrovici, prema zvaničnom saopštenju, jedna je u nizu akcija ove opštine u, kako se navodi, „regulisanju javnih prostora“.

Jedno od najvećih mesta sa grafitima u Severnoj Mitrovici prekrečeno je. Sa desne strane bio je grafit posvećen borcima sa Košara, sa natpisom ‘Kosovska Mitrovica, jer odavde nema nazad’, dok je sa druge strane bio mural posvećen patrijarhu Pavlu i mitropolitu Amfilohiju.“ Iz policije potvrđuju da su asistirali u prefarbavanju svih grafita, među njima i onih posvecenih Ratku Mladiću u Zvečanu, kao i provokativnog natpisa „Kada se vojska na Kosovo vrati“. "Kosovska
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Prefarbani grafiti u Severnoj Mitrovici: Srbi upozoravaju da se ovim akcijama briše nacionalni identitet

Prefarbani grafiti u Severnoj Mitrovici: Srbi upozoravaju da se ovim akcijama briše nacionalni identitet

N1 Info pre 17 minuta
Kurti "ratuje" sa srpskim grafitima: Posle murala patrijarhu Pavlu i mitropolitu Amfilohiju, prefarbane i poruke u Leposaviću…

Kurti "ratuje" sa srpskim grafitima: Posle murala patrijarhu Pavlu i mitropolitu Amfilohiju, prefarbane i poruke u Leposaviću (foto, video)

Blic pre 16 minuta
Nema nazad! Nemoguće je obrisati Srbina sa Kosova ničim, a kamoli – molerskom četkom

Nema nazad! Nemoguće je obrisati Srbina sa Kosova ničim, a kamoli – molerskom četkom

Sputnik pre 1 sat
Leci osvanuli na Kim! Počinje otpor dušmanima: Srbija u srcu, zastava na vetru!

Leci osvanuli na Kim! Počinje otpor dušmanima: Srbija u srcu, zastava na vetru!

Alo pre 5 sati
Prefarbani grafiti i murali na više objekata u Leposaviću

Prefarbani grafiti i murali na više objekata u Leposaviću

N1 Info pre 6 sati
Uklonjeni murali i grafiti u Leposaviću, Severnoj Mitrovici i Zvečanu

Uklonjeni murali i grafiti u Leposaviću, Severnoj Mitrovici i Zvečanu

Serbian News Media pre 6 sati
Prefarbani grafiti i murali i u Leposaviću

Prefarbani grafiti i murali i u Leposaviću

RTS pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ratko MladićKosovoKosovska MitrovicaAmfilohijegrafiti

Politika, najnovije vesti »

Vučić o tragediji u Novom Sadu: Korupcija lak način da se iznesu optužbe, prisutna je širom sveta

Vučić o tragediji u Novom Sadu: Korupcija lak način da se iznesu optužbe, prisutna je širom sveta

Danas pre 1 sat
Kreni-Promeni: Pravosuđe progoni opozicione aktiviste, a štiti nasilnike bliske vlasti

Kreni-Promeni: Pravosuđe progoni opozicione aktiviste, a štiti nasilnike bliske vlasti

Danas pre 1 sat
Vučić nudi "maslinovu grančicu": Ponuda za debatu studentima ostaje dok je ne prihvate

Vučić nudi "maslinovu grančicu": Ponuda za debatu studentima ostaje dok je ne prihvate

N1 Info pre 12 minuta
Prefarbani grafiti u Severnoj Mitrovici: Srbi upozoravaju da se ovim akcijama briše nacionalni identitet

Prefarbani grafiti u Severnoj Mitrovici: Srbi upozoravaju da se ovim akcijama briše nacionalni identitet

N1 Info pre 17 minuta
Vučić: Ostajemo posvećeni dijalogu uprkos odbijanju demonstranata

Vučić: Ostajemo posvećeni dijalogu uprkos odbijanju demonstranata

RTV pre 17 minuta