Prefarbani grafiti u Severnoj Mitrovici: Srbi upozoravaju da se ovim akcijama briše nacionalni identitet

Farbanje grafita u Severnoj Mitrovici, prema zvaničnom saopštenju, jedna je u nizu akcija ove opštine u, kako se navodi, „regulisanju javnih prostora“.

Jedno od najvećih mesta sa grafitima u Severnoj Mitrovici prekrečeno je. Sa desne strane bio je grafit posvećen borcima sa Košara, sa natpisom ‘Kosovska Mitrovica, jer odavde nema nazad’, dok je sa druge strane bio mural posvećen patrijarhu Pavlu i mitropolitu Amfilohiju.“ Iz policije potvrđuju da su asistirali u prefarbavanju svih grafita, među njima i onih posvecenih Ratku Mladiću u Zvečanu, kao i provokativnog natpisa „Kada se vojska na Kosovo vrati“. "Kosovska