Srednji kurs dinara za evro u117,1700 dinara

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1700 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak jači je za 0,9 odsto i iznosi 100,2395 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,4 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou viši je za 4,9 odsto, a od početka godine za 12,2 odsto.
Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

