Međedović napravio skok nedelje na ATP listi uz najbolji plasman karijere

Na novoj listi od danas Hamad je 57.

Hamad Međedović je napravio skok nedelje posle plasmana u četvrtfinale turnira u Vinston-Sejlemu, što mu je donelo najbolju poziciju u dosadašnjoj karijeri na ATP rang-listi – 57. mesto. Plasmanom u svoje treće ATP četvrtfinale ove sezone, Međedović je skočio osam mesta i stigao do 57. pozicije. Bivši šampion Nekst gen ATP finala ostvario je pobede nad Arturom Rinderknehom, 15. nosiocem Džejkobom Fernlijem i četvrtim nosiocem Gabrijelom Dijalom na putu do