Međedović napravio skok nedelje na ATP listi uz najbolji plasman karijere

Sportski žurnal pre 18 minuta
Na novoj listi od danas Hamad je 57.

Hamad Međedović je napravio skok nedelje posle plasmana u četvrtfinale turnira u Vinston-Sejlemu, što mu je donelo najbolju poziciju u dosadašnjoj karijeri na ATP rang-listi – 57. mesto. Plasmanom u svoje treće ATP četvrtfinale ove sezone, Međedović je skočio osam mesta i stigao do 57. pozicije. Bivši šampion Nekst gen ATP finala ostvario je pobede nad Arturom Rinderknehom, 15. nosiocem Džejkobom Fernlijem i četvrtim nosiocem Gabrijelom Dijalom na putu do
Danas pre 23 minuta
RTS pre 1 sat
Danas pre 1 sat
RTS pre 1 sat
Sportski žurnal pre 58 minuta
Kurir pre 43 minuta
Dnevnik pre 43 minuta
Danas pre 23 minuta
Zoom UE pre 38 minuta
Vranje news pre 3 minuta
Hot sport pre 3 minuta
Hot sport pre 3 minuta