Nišlije zaustavile Valjak

Spektakularan remi na Čairu, Partizan vodio, Radnički preokrenuo, Milić propustio zicer za 2:3

Zanimljiv, možda i spektakularan dvoboj Radničkog i Partizana na „Čairu” završen je bez pobednika. Crno-beli su vodili, Nišlije preokrenule, Beograđani izjednačili, a u finišu su oba tima mogla do pobede. Briljirao je posebno čuvar mreže domaćina Strahinja Manojlović, najzaslužniji za prekid serije pobeda Parnog valjka u šampionatu. Tim iz Humske je i sa remijem preuzeo prvu poziciju, dok bi domaćinu bod trebalo da predstavlja podsticaj za bolje igre i rezultate u