Telegraf pre 48 minuta  |  Telegraf.rs
Klinac u Zvezdinom dresu došao na Đokovićev meč u Njujorku, a onda je uradio nešto što će oduševiti Delije

Uspeo je Novak Đoković da se plasira u drugo kolo US Opena, pošto je sa rutinskih 3:0 slavio protiv Lernera Tijena.

Opravdao je Novak ulogu velikog favorita, te razočarao američku publiku, koja se nadala čudu mladog Tijena. Ipak, daleko od toga da Novak nije imao svoje navijače, a jedan od njih, bio je i dečak, koji je na meč došao u Zvezdinom dresu. Njega je u jednom momentu usnimila i kamera na stadionu "Artur Eš", a onda je dečak izveo potez koji će oduševiti Delije. Nakon što je uzbuđeno video da je u centru pažnje, veseli dočak je pokazao na grb crveno-belih, a kamera ga je
