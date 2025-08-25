Sabalenka sigurno krenula u odbranu titule na US Openu! Rutinski slomila Masarovu za manje od sat i po

Prva teniserka sveta, Arina Sabalenka, uspešno je otvorila ovogodišnji US Open i plasirala se u drugo kolo grend slema u Njujorku.

Aktuelna šampionka je savladala Rebeku Masarovu rezultatom 7:5, 6:1, uz sigurnu i dominantnu igru. Meč je trajao svega sat i 21 minut, a Beloruskinja je potvrdila da i ove sezone ima najveće ambicije. Iako je 109. igračica sveta pružila dobar otpor u uvodnom setu, pa čak i prva stigla do brejka u petom gemu, Sabalenka je odmah uzvratila i izjednačila. Prelomni trenutak desio se u 12. gemu, kada je aktuelna šampionka iskoristila brejk loptu i povela sa 1:0 u