Sabalenka sigurno krenula u odbranu titule na US Openu! Rutinski slomila Masarovu za manje od sat i po

Telegraf pre 50 minuta  |  Telegraf.rs
Sabalenka sigurno krenula u odbranu titule na US Openu! Rutinski slomila Masarovu za manje od sat i po

Prva teniserka sveta, Arina Sabalenka, uspešno je otvorila ovogodišnji US Open i plasirala se u drugo kolo grend slema u Njujorku.

Aktuelna šampionka je savladala Rebeku Masarovu rezultatom 7:5, 6:1, uz sigurnu i dominantnu igru. Meč je trajao svega sat i 21 minut, a Beloruskinja je potvrdila da i ove sezone ima najveće ambicije. Iako je 109. igračica sveta pružila dobar otpor u uvodnom setu, pa čak i prva stigla do brejka u petom gemu, Sabalenka je odmah uzvratila i izjednačila. Prelomni trenutak desio se u 12. gemu, kada je aktuelna šampionka iskoristila brejk loptu i povela sa 1:0 u
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Uživo Novak Đoković - Lerner Tijen: Najbolji svih vremena kreće po 25. grend slem

Uživo Novak Đoković - Lerner Tijen: Najbolji svih vremena kreće po 25. grend slem

Mondo pre 25 minuta
Đoković - tijen: Novak već pravi brejk

Đoković - tijen: Novak već pravi brejk

Kurir pre 20 minuta
UŽIVO Đoković do 1-0 za 24 minuta

UŽIVO Đoković do 1-0 za 24 minuta

B92 pre 10 minuta
Evo kako izgleda loža Ðokovića u Njujorku: U njoj sedi jedan poseban gost veoma bitan Novaku

Evo kako izgleda loža Ðokovića u Njujorku: U njoj sedi jedan poseban gost veoma bitan Novaku

Telegraf pre 15 minuta
Slikala se s Novakom pred početak meča, a onda je usledila hit reakcija! Ovo je oduševilo čitavu planetu

Slikala se s Novakom pred početak meča, a onda je usledila hit reakcija! Ovo je oduševilo čitavu planetu

Telegraf pre 5 minuta
Srpska teniserka Olga Danilović eliminisana u prvom kolu Ju Es opena posle velike borbe

Srpska teniserka Olga Danilović eliminisana u prvom kolu Ju Es opena posle velike borbe

Danas pre 1 sat
On čeka Đokovića u drugom kolu US Opena: Novak ako prođe Amerikanca ponovo ide na Amerikanca!

On čeka Đokovića u drugom kolu US Opena: Novak ako prođe Amerikanca ponovo ide na Amerikanca!

Telegraf pre 1 sat

Ključne reči

TenisUS OpenNjujorkGrend slemArina Sabalenka

Najnovije vesti »

Njima se ove jeseni osmehuje ljubav: 4 horoskopska znaka pronaći će idealnog partnera od septembra

Njima se ove jeseni osmehuje ljubav: 4 horoskopska znaka pronaći će idealnog partnera od septembra

Kurir pre 45 minuta
Ukrajinci u velikom problemu! Džej Di Vens potvrdio: "Nećemo slati vojnike" (foto)

Ukrajinci u velikom problemu! Džej Di Vens potvrdio: "Nećemo slati vojnike" (foto)

Kurir pre 55 minuta
Uživo Novak Đoković - Lerner Tijen: Najbolji svih vremena kreće po 25. grend slem

Uživo Novak Đoković - Lerner Tijen: Najbolji svih vremena kreće po 25. grend slem

Mondo pre 25 minuta
Đoković - tijen: Novak već pravi brejk

Đoković - tijen: Novak već pravi brejk

Kurir pre 20 minuta
UŽIVO Đoković do 1-0 za 24 minuta

UŽIVO Đoković do 1-0 za 24 minuta

B92 pre 10 minuta