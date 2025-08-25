Stručnjaci o najavljenom poskupljenju struje: Evo zašto EPS povećava cenu i kako će to uticati na domaćinstva

Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković izjavila je danas da je neophodno da Elektroprivreda Srbije ima cenu koja omogućava razvoj, navodeći da je najavljeno poskupljenje struje od 1. oktobra deo dogovora sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) i Energetskom zajednicom jugoistočnog Balkana. "Da bi Srbija dostigla srednju cenu u Evropi i da bi Elektroprivreda Srbije poslovala u plusu, neophodno je da ta cena, pored amortizacije, ima i ideju za razvoj",