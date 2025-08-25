Tramp najavio: Rat će biti gotov za nekoliko sedmica

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će se rat u Pojasu Gaze završiti za nekoliko sedmica, bez navođenja detalja na koji način će biti okončan taj sukob.

AP Photo/Alex Brandon Tramp je naveo da "dosta komunicira" sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i da mu je rekao da rat u Pojasu Gaze uskoro mora da se završi, preneo je Rojters. Rekao je da Sjedinjene Američke Države i Izrael nastavljaju da vrše pritisak na palestinsku militantnu grupu Hamas da oslobodi preostale taoce. Tramp je ukazao na napore specijalnog izaslanika SAD za Bliski istok Stiva Vitkofa da obezbedi oslobađanje talaca, kao i da se obezbedi