Uživo brutalni udari na frontu Ukrajinske snage pogodile rusku logistiku na Krimu (foto/video)

Alo pre 1 sat
Uživo brutalni udari na frontu Ukrajinske snage pogodile rusku logistiku na Krimu (foto/video)

Rat u Ukrajini – 1.280. dan.

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da Varšava nakon rata ne namerava da šalje vojnike u Ukrajinu, ali će biti odgovorna za logističku organizaciju pomoći Kijevu, kao i za zaštitu evropske granice. Ruski predsednik Vladimir Putin i iranski predsednik Masud Pezeškijan razgovarali su o rezultatima rusko-američkog samita održanog na Aljasci. BLOG UŽIVO Pratite najnovije VESTI SA FRONTA Ukrajinske snage pogodile rusku logistiku na Krimu Ukrajinske snage za
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Ukrajinske snage pogodile rusku logistiku na Krimu

Ukrajinske snage pogodile rusku logistiku na Krimu

RTV pre 1 sat
„Svaki razgovor sa njim je dobar, a onda baci bombu pa se ja naljutim“: Tramp otkrio da je opet telefonski razgovarao sa…

„Svaki razgovor sa njim je dobar, a onda baci bombu pa se ja naljutim“: Tramp otkrio da je opet telefonski razgovarao sa Putinom

Danas pre 1 sat
“Neptun” neutralisan

“Neptun” neutralisan

Vesti online pre 27 minuta
Moskva: Iznad Krima oboreno osam dronova; Kijev: Pogođeni ruski logistički centri

Moskva: Iznad Krima oboreno osam dronova; Kijev: Pogođeni ruski logistički centri

RTS pre 1 sat
Uživo Uništavanje na Krimu; Onesposobljeni logistički centri; Gubici na frontu ogromni FOTO/VIDEO

Uživo Uništavanje na Krimu; Onesposobljeni logistički centri; Gubici na frontu ogromni FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Krim u plamenu, odjekuju eksplozije! Ukrajina udarila Putina gde najviše boli: Gust dim iznad poluostrva, pogođena…

Krim u plamenu, odjekuju eksplozije! Ukrajina udarila Putina gde najviše boli: Gust dim iznad poluostrva, pogođena trafo-stanica (foto)

Blic pre 1 sat
Preokret na frontu, ukrajinci se oglasili:"Pogodili smo ih"

Preokret na frontu, ukrajinci se oglasili:"Pogodili smo ih"

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaVaršavaPoljskaKijevDronHerson

Svet, najnovije vesti »

Veliki požar na industrijskom objektu kod Kaća, vatra zahvatila i obližnju kuću

Veliki požar na industrijskom objektu kod Kaća, vatra zahvatila i obližnju kuću

N1 Info pre 7 minuta
Veliki požar u industrijskom objektu između Kaća i Budisave (VIDEO)

Veliki požar u industrijskom objektu između Kaća i Budisave (VIDEO)

RTV pre 3 minuta
Kijev čeka garancije

Kijev čeka garancije

Vesti online pre 2 minuta
Alarmantno u Gazi: Dok broj umrlih od gladi rapidno raste, Nemačka šalje neočekivanu poruku

Alarmantno u Gazi: Dok broj umrlih od gladi rapidno raste, Nemačka šalje neočekivanu poruku

Mondo pre 7 minuta
Veliki požar u industrijskom objektu između Kaća i Budisave (VIDEO)

Veliki požar u industrijskom objektu između Kaća i Budisave (VIDEO)

Euronews pre 7 minuta