Rune rutinski do druge runde

Danski teniser Holger Rune plasirao se u drugo kolo US Opena.

Rune je na startu takmičenja u Njujorku pobedio holanđanina Botika van de Zandshulpa u tri seta - 6:3, 7:6 (4), 7:6 (2), posle tri sata i dva minuta igre. Trenutno 73. igrač sveta dobro se borio protiv 11. igrača planete, posebno u drugom i trćem setu, ali na kraju više od taj-brejka nije mogao. U odlučujućem setu Danac je bez problema uzeo ovaj deo igre, dozvolio mu je samo dva poena i tako izborio drugu rundu u Njujorku. Amerikanac Frensis Tijafo bez većih