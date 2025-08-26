Tramp smenio guvernerku FED-a

B92 pre 1 sat
Tramp smenio guvernerku FED-a

Američki predsednik Donald Tramp saopštio da je da je smenio Lisu Kuk, guvernerku Federalnih rezervi (FED), sa te funkcije, optužujući je da je počinila hipotekarnu prevaru.

U pismu upućenom Kuk, Tramp je rekao da postoji ''dovoljno dokaza" da je Kuk dala lažne izjave u hipotekarnim ugovorima, a Federalna agencija za finansiranje stanovanja podnela je Ministarstvu pravde zahtev o smeni guvernerke. ''U najmanju ruku, sporno ponašanje pokazuje vrstu nehata u finansijskim transakcijama koja dovodi u pitanje Vašu kompetentnost i pouzdanost kao finansijskog regulatora", navodi se u pismu. Tramp je dodao da je smena Kuk, prve Afroamerikanke
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Tramp smenio guvernerku Federalnih rezervi, optužio je za hipotekarnu prevaru

Tramp smenio guvernerku Federalnih rezervi, optužio je za hipotekarnu prevaru

N1 Info pre 45 minuta
Tramp otpustio guvernerku FED: Ovako nešto se nikad u američkoj istoriji nije desilo

Tramp otpustio guvernerku FED: Ovako nešto se nikad u američkoj istoriji nije desilo

Nova pre 1 sat
Lisa Kuk iz Fed-a uzvraća Trampu: "Nemaš ovlašćenja da me smeniš, neću da odem!" Oborili su i dolar

Lisa Kuk iz Fed-a uzvraća Trampu: "Nemaš ovlašćenja da me smeniš, neću da odem!" Oborili su i dolar

Blic pre 1 sat
Svetske akcije padaju nakon što je Tramp zaoštrio sukob sa američkim Federalnim rezervama

Svetske akcije padaju nakon što je Tramp zaoštrio sukob sa američkim Federalnim rezervama

Radio sto plus pre 41 minuta
Tramp otpustio guvernerku Federalnih rezervi

Tramp otpustio guvernerku Federalnih rezervi

Danas pre 1 sat
Svetske akcije padaju nakon što je Tramp zaoštrio sukob sa američkim Federalnim rezervama

Svetske akcije padaju nakon što je Tramp zaoštrio sukob sa američkim Federalnim rezervama

Novi magazin pre 50 minuta
Tramp smenio guvernerku Upravnog odbora Federalnih rezervi

Tramp smenio guvernerku Upravnog odbora Federalnih rezervi

Biznis.rs pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo pravdeDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Zapadne levičarske vlade ne mogu nametnuti palestinsku državu Izraelu; Merc: Nemačka neće priznati Palestinu

Zapadne levičarske vlade ne mogu nametnuti palestinsku državu Izraelu; Merc: Nemačka neće priznati Palestinu

RTV pre 16 minuta
Oštar stav britanskog Gardijana o Vučiću: Autokrata i cinik, njegovo prisustvo u politici zapadnog Balkana je maligno

Oštar stav britanskog Gardijana o Vučiću: Autokrata i cinik, njegovo prisustvo u politici zapadnog Balkana je maligno

Danas pre 26 minuta
Stub: Nadam se da će Trampu uskoro da ponestane stpljenja za Putina

Stub: Nadam se da će Trampu uskoro da ponestane stpljenja za Putina

RTV pre 1 minut
Netanjahu: Odluka o preuzimanju grada Gaze je nedvosmislena

Netanjahu: Odluka o preuzimanju grada Gaze je nedvosmislena

RTV pre 0 minuta
Bogatiji nego ikad: Kako Tramp zarađuje iz Bele kuće

Bogatiji nego ikad: Kako Tramp zarađuje iz Bele kuće

RTS pre 10 minuta