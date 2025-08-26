Tramp smenio guvernerku FED-a

Američki predsednik Donald Tramp saopštio da je da je smenio Lisu Kuk, guvernerku Federalnih rezervi (FED), sa te funkcije, optužujući je da je počinila hipotekarnu prevaru.

U pismu upućenom Kuk, Tramp je rekao da postoji ''dovoljno dokaza" da je Kuk dala lažne izjave u hipotekarnim ugovorima, a Federalna agencija za finansiranje stanovanja podnela je Ministarstvu pravde zahtev o smeni guvernerke. ''U najmanju ruku, sporno ponašanje pokazuje vrstu nehata u finansijskim transakcijama koja dovodi u pitanje Vašu kompetentnost i pouzdanost kao finansijskog regulatora", navodi se u pismu. Tramp je dodao da je smena Kuk, prve Afroamerikanke