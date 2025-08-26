Zvezda bez Lige šampiona: Žaža golom u finišu poslao kiparski Pafos u elitu

BBC News pre 31 minuta

Fudbaleri neće treću sezonu zaredom igrati u Ligi šampiona.

Kao i nekoliko puta u novijoj istoriji, nepremostiva prepreka za crveno-bele bio je tim sa Kipra.

Pafos je na svom terenu odigrao 1:1 protiv Crvene zvezde u revanšu plej-ofa Lige šampiona, a u prvoj utakmici Kiprani su Beogradu slavili sa 2:1.

Snove crveno-belih o plasmanu u Ligu šampiona srušio je Brazilac Žaža koji je u 90. minutu postigao izjednačujući pogodak.

Zvezda je prethodno povela u 60. minutu golom večeras odličnog igrača sredine terena Mirka Ivanića.

Eliminacija od Pafosa ne predstavlja kraj evropske sezone za beogradski tim, pošto će Zvezda od jeseni igrati u grupnoj fazi Lige Evrope, drugog po rangu kontinentalnog takmičenja.

Ekipa trenera Vladana Milojevića pružila je znatno bolju partiju na Kipru u odnosu na prvu utakmicu.

Mogli su crveno-beli do gola i pre 60 minuta, ali im je u završnicama akcija ponestalo koncentracije.

Nagrada za dobru igru gostima je stigla po isteku sata na stadionu u Limasolu, a Ivanićev šut je, posle odbitka, završio u mreži Pafosa.

Kiprani su delovali kao "na konopcima" u tim trenucima, u nekoliko navrata su gosti mogli da dupliraju vođstvo.

Ipak, kako je vreme odmicalo, bilo je jasno igrači oba tima postaju sve nervozniji i gotovo svaki prekršaj je bio na ivici žutog kartona.

Loša postavka Zvezdine odbrane kod slobodnog udarca u 90. minutu ostavila je Žažu samog, a ovaj volej lobom poslao loptu iza leđa golmana Mateusa.

Na početku nadoknade vremena, umalo nije došlo do opšte tuče igrača sa klupe, zbog čega je sudijska nadoknada trajala 10 minuta.

