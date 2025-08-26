BBC vesti na srpskom

Zvezda bez Lige šampiona: Žaža golom u finišu poslao kiparski Pafos u elitu

Eliminacija od Pafosa ne predstavlja kraj evropske sezone za beogradski tim, pošto će Zvezda od jeseni igrati u grupnoj fazi Lige Evrope, drugog po rangu kontinentalnog takmičenja.

BBC News pre 31 minuta
Fudbaler kiparskog Pafosa, Žaža proslavlja gol koji je odveo njegov tim u Ligu šampiona
Reuters

Fudbaleri neće treću sezonu zaredom igrati u Ligi šampiona.

Kao i nekoliko puta u novijoj istoriji, nepremostiva prepreka za crveno-bele bio je tim sa Kipra.

Pafos je na svom terenu odigrao 1:1 protiv Crvene zvezde u revanšu plej-ofa Lige šampiona, a u prvoj utakmici Kiprani su Beogradu slavili sa 2:1.

Snove crveno-belih o plasmanu u Ligu šampiona srušio je Brazilac Žaža koji je u 90. minutu postigao izjednačujući pogodak.

Zvezda je prethodno povela u 60. minutu golom večeras odličnog igrača sredine terena Mirka Ivanića.

Eliminacija od Pafosa ne predstavlja kraj evropske sezone za beogradski tim, pošto će Zvezda od jeseni igrati u grupnoj fazi Lige Evrope, drugog po rangu kontinentalnog takmičenja.

Mirko Ivanić bio je najbolji fudbaler Zvezde u revanšu protiv Pafosa
EPA

Ekipa trenera Vladana Milojevića pružila je znatno bolju partiju na Kipru u odnosu na prvu utakmicu.

Mogli su crveno-beli do gola i pre 60 minuta, ali im je u završnicama akcija ponestalo koncentracije.

Nagrada za dobru igru gostima je stigla po isteku sata na stadionu u Limasolu, a Ivanićev šut je, posle odbitka, završio u mreži Pafosa.

Kiprani su delovali kao "na konopcima" u tim trenucima, u nekoliko navrata su gosti mogli da dupliraju vođstvo.

Ipak, kako je vreme odmicalo, bilo je jasno igrači oba tima postaju sve nervozniji i gotovo svaki prekršaj je bio na ivici žutog kartona.

Loša postavka Zvezdine odbrane kod slobodnog udarca u 90. minutu ostavila je Žažu samog, a ovaj volej lobom poslao loptu iza leđa golmana Mateusa.

Na početku nadoknade vremena, umalo nije došlo do opšte tuče igrača sa klupe, zbog čega je sudijska nadoknada trajala 10 minuta.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 08.26.2025)

BBC News
Iz 57. puta izabran predsednik skupštine Kosova

Iz 57. puta izabran predsednik skupštine Kosova

BBC News pre 7 sati
Izraelski napad na bolnicu u Gazi - šta znamo do sada

Izraelski napad na bolnicu u Gazi - šta znamo do sada

BBC News pre 5 sati
Kako veštačka inteligencija pruža emotivnu podršku mladima

Kako veštačka inteligencija pruža emotivnu podršku mladima

BBC News pre 5 sati
Šta vojne glavešine mogu da nauče iz rata u Ukrajini

Šta vojne glavešine mogu da nauče iz rata u Ukrajini

BBC News pre 7 sati
Japanska policija se izvinila na grobu pogrešno optuženog muškarca

Japanska policija se izvinila na grobu pogrešno optuženog muškarca

BBC News pre 8 sati
BBC News

Povezane vesti »

Milojević posle eliminacije: Ovo je cirkus, Leković i Supić pretučeni u tunelu

Milojević posle eliminacije: Ovo je cirkus, Leković i Supić pretučeni u tunelu

RTS pre 6 minuta
Crvena zvezda remijem na Kipru ostala bez Lige šampiona

Crvena zvezda remijem na Kipru ostala bez Lige šampiona

Nedeljnik pre 36 minuta
Nerealan potez Žaže u 90. presudio Zvezdi, srpski prvak bez Lige šampiona

Nerealan potez Žaže u 90. presudio Zvezdi, srpski prvak bez Lige šampiona

Sportske.net pre 51 minuta
Emotivni Milojević: "Ovo je na nivou seoske lige, ako će Pafos ovako da igra..."

Emotivni Milojević: "Ovo je na nivou seoske lige, ako će Pafos ovako da igra..."

Sportske.net pre 31 minuta
Kapiten Ivanić: "Izvinjavam se svima"

Kapiten Ivanić: "Izvinjavam se svima"

Sportske.net pre 16 minuta
Arnautoviću teško pala eliminacija: Nakon meča je hteo sa nekim posebno da se obračuna! Milojević nakon Pafosa: „Imamo dva…

Arnautoviću teško pala eliminacija: Nakon meča je hteo sa nekim posebno da se obračuna! Milojević nakon Pafosa: „Imamo dva prebijena igrača – Sve je liči na seosku ligu!“

Hot sport pre 6 minuta
Zvezda u finišu ostala bez Lige šampiona

Zvezda u finišu ostala bez Lige šampiona

Vesti online pre 41 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga ŠampionaKiparLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Remi na Kipru: Zvezda ostala bez Lige šampiona u 89. minutu, Liga Evrope kao uteha

Remi na Kipru: Zvezda ostala bez Lige šampiona u 89. minutu, Liga Evrope kao uteha

Danas pre 51 minuta
Ko čeka Zvezdu u Ligi Evrope i kada je žreb? Poznato šta čeka Zvezdu u nastavku sezone

Ko čeka Zvezdu u Ligi Evrope i kada je žreb? Poznato šta čeka Zvezdu u nastavku sezone

Danas pre 21 minuta
Sastavi: Milojević šalje sve štihove u napad, Zvezda juri minus jedan protiv Pafosa

Sastavi: Milojević šalje sve štihove u napad, Zvezda juri minus jedan protiv Pafosa

Danas pre 3 sata
Kopriva ni da ožari Sinera, Italijan neumoljiv na startu US opena

Kopriva ni da ožari Sinera, Italijan neumoljiv na startu US opena

Danas pre 2 sata
Dva puta ka završnici Svetskog prvenstva: Odbojkašice Srbije znaju ko ih čeka u osmini finala ako pobede, a ko ako izgube od…

Dva puta ka završnici Svetskog prvenstva: Odbojkašice Srbije znaju ko ih čeka u osmini finala ako pobede, a ko ako izgube od Japana

Danas pre 4 sati