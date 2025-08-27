Hamad ispao posle maratona, knjiga spala na Novaka

Hamad Međedović nije uspeo da prođe u drugo kolo US opena.

Posle maratona, pet setova i četiri sata i 40 minuta igre, savladao ga je Nemac Danijel Altmajer 7:5, 6:7 (2:7), 7:6 (9:7), 6:7 (5:7), 6:4. Novak Đoković je tako ostao jedini predstavnik Srbije u singlu u obe konkurencije. Svi setovi su bili ravnopravni, ali je u petom setu Nemac bio pribraniji. Prvo je spasio brejk loptu u drugom , a onda oduzeo servis srpskom asu u petom gemu, što se ispotavilo kao presudno za trijumf. Međedović je imao 80 vinera, ali i čak 64