Karsedo: Imali smo sreće da je Pepe onako centrirao i da je Žaža na onakav način postigao gol

Sportski žurnal pre 4 minuta
Pafos, osnovan 2014, prvi put je u Ligi šampiona

Žaža je golom u 89. minutu Pafos odveo u Ligu šampiona, a Zvezdu poslao u Ligu Evrope – 1:1. - Uradili smo velike stvari. Za nas je Liga šampiona podvig. Želimo i sledeće sezone ponovo da budemo u Ligi šampiona, a to znači da moramo da budemo dobri u domaćem prvenstvu. Igrali smo za sve, navijače, grad... ponosni smo zgog toga. Imali smo sreće da je Pepe onako centrirao i da je Žaža na onakav način postigao gol - rekao je trener Kiprana Huan Karlos Karsedo. Pafos,
