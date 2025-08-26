Tužilaštvu podneta krivična prijava protiv komandanta JZO u slučaju studentkinje Nikoline Sinđelić

Beta pre 56 minuta

Advokat i poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Aleksandar Ivanović predao je danas Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv komandanta policijske Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) Marka Krička zbog navodnog psihičkog i fizičkog zlostavljanja studentkinje i članice omladine NPS Nikoline Sinđelić.

Ivanović je u obraćanju novinarima ispred tog tužilaštva rekao da prijava sadrži 14 strana i da je pravni tim koji je radio na prijavi, nastojao da slučaj studentkinje Nikoline Sinđelić "ne ostane samo na društvenim mrežama".

"Svedoci smo da je pravni sistem ove države apsolutno urušen i posvećen samo očuvanju interesa i pozicija jedne male grupe ljudi skoncentrisane oko vlasti ali duboko verujem da u ovoj zgradi i u institucijama ove države ima i dalje časnih ljudi koji neće okretati glavu", rekao je Ivanović i najavio da će o tom slučaju biti obaveštene i relevenantne međunarodne organizacije.

Komentarišući objavljivanje intimnih fotografija studentkinje, nastalih dok je bila maloletna, u pojedinim provladinim medjima, Ivanović je ocenio da je to "matrica vlasti u prethodnih 13 godina".

"Svako ko je protiv režima postaje predmet brutalne kampanje. Od njega pravite metu da svako na ulici može da se obračuna s njim pa posle legalizujete tetovirane batinaše i ono što rade po ulicama", kazao je advokat.

Studentkinja Nikolina Sinđelić kazala je da se nada da će ovaj slučaj "promeniti neke stvari" u Srbiji.

"Predajom ove krivične prijave se borimo za sve ljude koji su pretrpeli nasilje i ovim putem želim da ohrabrim sve ostale studente, srednjoškolce i gradjane koji su pretrpeli istu ili identičnu situaciju da ih ohrabrim da to prijave. Želim da poručim da ću ubuduće stajati uz svaku ženu koja prodje identicnu stvar kao ja", kazala je ona.

Upitana za objavljivanje njenih intimnih fotografija, ona je rekla da je to "svakako neprijatno" ali i da je "najsitniji problem" u odnosu na dešavanja u noći kada je sa grupom studenata privedena posle učešća na protestu u Beogradu.

"Znam ko sam ja a znam i ko su oni. Možda su to namerno uradili kako bi kod mene izazvali neki agresivan čin", kazala je ona.

(Beta, 26.08.2025)

