Advokat Nikoline Sinđelić predao krivičnu prijavu protiv Krička

NIN pre 1 sat  |  FoNet
Advokat Aleksandar Ivanović, koji zastupa studentkinju Nikolinu Sinđelić, predao je danas krivičnu prijavu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu protiv komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata Marka Krička.

Nikolina Sinđelić izjavila je da je predajom krivične prijave želela da "ohrabri sve studente", kao i "građane koji su pretrpeli policijsku brutalnost da prijave nasilje". "Ne očekujem da će država odreagovati pozitivno, ali se nadam da ima sudija i tužilaca koji svoj posao rade časno", rekla je Sinđelić. Uz krivičnu prijavu za slučaj Nikoline Sinđelić, predata je i krivična prijava studenta Dušana Cvetkovića, koji je priveden tokom protesta i od policajca dobio
