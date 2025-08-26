Advokat Nikoline Sinđelić predao krivičnu prijavu protiv Krička

Advokat Aleksandar Ivanović, koji zastupa studentkinju Nikolinu Sinđelić, predao je danas krivičnu prijavu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu protiv komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata Marka Krička.

Nikolina Sinđelić izjavila je da je predajom krivične prijave želela da "ohrabri sve studente", kao i "građane koji su pretrpeli policijsku brutalnost da prijave nasilje". "Ne očekujem da će država odreagovati pozitivno, ali se nadam da ima sudija i tužilaca koji svoj posao rade časno", rekla je Sinđelić. Uz krivičnu prijavu za slučaj Nikoline Sinđelić, predata je i krivična prijava studenta Dušana Cvetkovića, koji je priveden tokom protesta i od policajca dobio