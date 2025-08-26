Otvoren novi most u Mitrovici, uprkos peticiji Srpske liste

Bujanovačke pre 1 sat
Otvoren novi most u Mitrovici, uprkos peticiji Srpske liste
Bujanovac, 26. avgust 2025. Novi most na Ibru između Južne i Severne Mitrovice otvoren je za saobraćaj u utorak ujutru. Srpska lista je pokretala peticije protiv izgradnje novih mostova. Kamen temeljac za izgradnju dva nova mosta, koji se nalaze u neposrednoj blizini glavnog mosta na Ibru, položio je premijer Kosova u tehničkom mandatu Aljbin Kurti 1. jula. Tada je rekao da je rok za završetak radova 1. septembar. Srpska zajednica na Kosovu je početkom jula, u
