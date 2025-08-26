„Dijalog jedini održiv put“: Sorensen u Beogradu sa Đurićem i Starovićem

Specijalni izaslanik EU za dijalog beograda i Prištine Peter Sorensen sastao se danas sa ministrima spoljnih poslova i evropskih integracija Markom Đurićem i Nemanjom Starovićem.

Starović je na društvenoj mreži Iks (X) napisao da je obavestio Sorensena o nizu poteza koje je premijer Kosova u tehničkom mandatu Aljbin Kurti preuzeo protiv Srba na tom prostoru, a koji su van okvira dijaloga. „Održao sam produktivan sastanak sa Peterom Sorensenom, specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograd–Priština. Informisao sam ga o nizu jednostranih i eskalatornih poteza koje je režim Kurtija preduzeo protiv srpske zajednice u pokrajini, a koji su