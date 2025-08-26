„Dijalog jedini održiv put“: Sorensen u Beogradu sa Đurićem i Starovićem

Danas pre 1 sat  |  Kosovo online
„Dijalog jedini održiv put“: Sorensen u Beogradu sa Đurićem i Starovićem

Specijalni izaslanik EU za dijalog beograda i Prištine Peter Sorensen sastao se danas sa ministrima spoljnih poslova i evropskih integracija Markom Đurićem i Nemanjom Starovićem.

Starović je na društvenoj mreži Iks (X) napisao da je obavestio Sorensena o nizu poteza koje je premijer Kosova u tehničkom mandatu Aljbin Kurti preuzeo protiv Srba na tom prostoru, a koji su van okvira dijaloga. „Održao sam produktivan sastanak sa Peterom Sorensenom, specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograd–Priština. Informisao sam ga o nizu jednostranih i eskalatornih poteza koje je režim Kurtija preduzeo protiv srpske zajednice u pokrajini, a koji su
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Samoopredeljenje podnelo žalbu zbog odluke suda u Prištini da se Srpskoj listi odobri učešće na izborima

Samoopredeljenje podnelo žalbu zbog odluke suda u Prištini da se Srpskoj listi odobri učešće na izborima

RTS pre 11 minuta
Vučić razgovarao sa Gakosom o budućoj saradnji Srbije i Konga

Vučić razgovarao sa Gakosom o budućoj saradnji Srbije i Konga

Blic pre 1 sat
Vučić razgovarao sa Gakosom o budućoj saradnji Srbije i Konga

Vučić razgovarao sa Gakosom o budućoj saradnji Srbije i Konga

RTS pre 1 sat
Vučić razgovarao sa Gakosom o budućoj saradnji Srbije i Konga

Vučić razgovarao sa Gakosom o budućoj saradnji Srbije i Konga

Euronews pre 1 sat
Vučić razgovarao sa Gakosom o budućoj saradnji Srbije i Konga

Vučić razgovarao sa Gakosom o budućoj saradnji Srbije i Konga

Telegraf pre 1 sat
Đurić sa Sorensenom: "Neophodno da međunarodna zajednica izvrši snažniji uticaj na vlasti u Prištini"

Đurić sa Sorensenom: "Neophodno da međunarodna zajednica izvrši snažniji uticaj na vlasti u Prištini"

NIN pre 3 sata
Đurić sa Sorensenom: Neophodna deeskalacija stanja na KiM, dijalog najbolji put

Đurić sa Sorensenom: Neophodna deeskalacija stanja na KiM, dijalog najbolji put

Vesti online pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoEUAljbin KurtiPriština

Politika, najnovije vesti »

Priština: Većina poslanika odbija da glasa za kandidata Srpske liste za potpredsednika skupštine

Priština: Većina poslanika odbija da glasa za kandidata Srpske liste za potpredsednika skupštine

RTV pre 6 minuta
Zbor građana Futoga: Ograđujemo se od ispisivanja grafita na kući Vladimira Balaća

Zbor građana Futoga: Ograđujemo se od ispisivanja grafita na kući Vladimira Balaća

NIN pre 6 minuta
Samoopredeljenje podnelo žalbu zbog odluke suda u Prištini da se Srpskoj listi odobri učešće na izborima

Samoopredeljenje podnelo žalbu zbog odluke suda u Prištini da se Srpskoj listi odobri učešće na izborima

RTS pre 11 minuta
Žrebanje srpskog kandidata

Žrebanje srpskog kandidata

Danas pre 12 minuta
Nedopustivo! Ovo je posledica politike mržnje i nasilja! Gradonačelnik Novog Sada Mićin obišao porodicu studenta i oštro…

Nedopustivo! Ovo je posledica politike mržnje i nasilja! Gradonačelnik Novog Sada Mićin obišao porodicu studenta i oštro reagovao na jezive grafite! Balać: Nisu me uplašili, neću ćutati!

Dnevnik pre 1 minut