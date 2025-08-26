Vučić razgovarao sa Gakosom o budućoj saradnji Srbije i Konga

Predsdednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa ministrom spoljnih poslova, frankofonije i dijaspore Republike Kongo Žan-Klodom Gakosom o realizaciji novih bilateralnih sporazuma i projekata koji će dodatno učvrstiti odnose Srbije i Konga.

- Srdačan razgovor sa ministrom spoljnih poslova Republike Kongo o saradnji koja nas očekuje u narednom periodu. Započećemo realizaciju novih bilateralnih sporazuma i projekata koji će dodatno učvrstiti odnose između naših zemalja. Ova saradnja nije samo strateška, njeni temelji izgrađeni su na dugogodišnjem poverenju i međusobnom poštovanju - objavio je Vučić na instagram nalogu "buducnostsrbijeav". On je naglasio da je Srbija uvek bila i da će uvek biti uz one