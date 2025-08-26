Vučić razgovarao sa Gakosom o budućoj saradnji Srbije i Konga

Blic pre 3 sata
Vučić razgovarao sa Gakosom o budućoj saradnji Srbije i Konga

Predsdednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa ministrom spoljnih poslova, frankofonije i dijaspore Republike Kongo Žan-Klodom Gakosom o realizaciji novih bilateralnih sporazuma i projekata koji će dodatno učvrstiti odnose Srbije i Konga.

- Srdačan razgovor sa ministrom spoljnih poslova Republike Kongo o saradnji koja nas očekuje u narednom periodu. Započećemo realizaciju novih bilateralnih sporazuma i projekata koji će dodatno učvrstiti odnose između naših zemalja. Ova saradnja nije samo strateška, njeni temelji izgrađeni su na dugogodišnjem poverenju i međusobnom poštovanju - objavio je Vučić na instagram nalogu "buducnostsrbijeav". On je naglasio da je Srbija uvek bila i da će uvek biti uz one
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Samoopredeljenje podnelo žalbu Vrhovnom sudu: Smeta im odluka o Srpskoj listi

Samoopredeljenje podnelo žalbu Vrhovnom sudu: Smeta im odluka o Srpskoj listi

N1 Info pre 23 minuta
Samoopredeljenje podnelo žalbu zbog odluke suda u Prištini da se Srpskoj listi odobri učešće na izborima

Samoopredeljenje podnelo žalbu zbog odluke suda u Prištini da se Srpskoj listi odobri učešće na izborima

RTS pre 1 sat
„Dijalog jedini održiv put“: Sorensen u Beogradu sa Đurićem i Starovićem

„Dijalog jedini održiv put“: Sorensen u Beogradu sa Đurićem i Starovićem

Danas pre 2 sata
Vučić razgovarao sa Gakosom o budućoj saradnji Srbije i Konga

Vučić razgovarao sa Gakosom o budućoj saradnji Srbije i Konga

RTS pre 3 sata
Vučić razgovarao sa Gakosom o budućoj saradnji Srbije i Konga

Vučić razgovarao sa Gakosom o budućoj saradnji Srbije i Konga

Euronews pre 2 sata
Vučić razgovarao sa Gakosom o budućoj saradnji Srbije i Konga

Vučić razgovarao sa Gakosom o budućoj saradnji Srbije i Konga

Telegraf pre 2 sata
Đurić sa Sorensenom: "Neophodno da međunarodna zajednica izvrši snažniji uticaj na vlasti u Prištini"

Đurić sa Sorensenom: "Neophodno da međunarodna zajednica izvrši snažniji uticaj na vlasti u Prištini"

NIN pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar Vučić

Politika, najnovije vesti »

Prelazna vlada je pokušaj pasiviziranja naroda, smatraju studenti u blokadi Filozofskog fakulteta

Prelazna vlada je pokušaj pasiviziranja naroda, smatraju studenti u blokadi Filozofskog fakulteta

Mašina pre 28 minuta
N1 Direktno: Novi pritisci na akademsku zajednicu, večeras od 20h

N1 Direktno: Novi pritisci na akademsku zajednicu, večeras od 20h

N1 Info pre 3 minuta
Samoopredeljenje podnelo žalbu Vrhovnom sudu: Smeta im odluka o Srpskoj listi

Samoopredeljenje podnelo žalbu Vrhovnom sudu: Smeta im odluka o Srpskoj listi

N1 Info pre 23 minuta
Skupština u Prištini konstituisana sedam meseci posle izbora, nije izabran srpski kandidat za potpredsednika

Skupština u Prištini konstituisana sedam meseci posle izbora, nije izabran srpski kandidat za potpredsednika

RTS pre 18 minuta
Predsednik Vučić je još jednom masno slagao o izborima. I to u intervjuu za Euronews

Predsednik Vučić je još jednom masno slagao o izborima. I to u intervjuu za Euronews

Nova pre 23 minuta