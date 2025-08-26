Studentima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pridružili se i poljoprivrednici na traktorima (FOTO; VIDEO)

Studenti su ispred glavnog ulaza na Filozofski fakultet u Novom Sadu koje je dekan jutros izbacio sa fakulteta su postavili tendu i doneli zvučnike.

Dekanu, koji se zaključao u zgradu fakulteta i poručio kako odatle ne izlazi dok se ne održi ispitni rok su preko razglasa poručili da ostaju ispred „dok se ovo ne reši“. Okupljenima su se pridružili i poljoprivrednici na traktorima, kao i bajkeri. Podsetimo, studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pozvali su jutros hitno sve da im pomognu jer, kako su napisali na zvaničnom profilu na mreži Iks, Milivoje Alanović u pratnji desetak porofesora i jednog