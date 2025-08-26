Tramp zatražio od Južne Koreje da zemljište na kome su američke baze ustupi SAD

Danas pre 2 sata  |  Beta
Tramp zatražio od Južne Koreje da zemljište na kome su američke baze ustupi SAD
Donald Tramp je u ponedeljak predložio da Južna Koreja ustupi zemlju na kojoj se nalaze američke vojne baze u toj zemlji, u želji da natera ovog saveznika da plati više za prisustvo više od 28.000 američkih vojnika na njenom tlu. „Znate, potrošili smo mnogo novca na izgradnju baze, a tu je i doprinos dala Južna Koreja, ali voleo bih da vidim da li možemo da se oslobodimo zakupa i dobijemo vlasništvo nad zemljom na kojoj imamo ogromnu vojnu bazu“, rekao je Tramp u
Politika pre 2 sata
Južna KorejaDonald Tramp

