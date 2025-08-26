Tramp zatražio od Južne Koreje da zemljište na kome su američke baze ustupi SAD

Politika pre 34 minuta
Tramp zatražio od Južne Koreje da zemljište na kome su američke baze ustupi SAD
Donald Tramp je u ponedeljak predložio da Južna Koreja ustupi zemlju na kojoj se nalaze američke vojne baze u toj zemlji, u želji da natera ovog saveznika da plati više za prisustvo više od 28.000 američkih vojnika na njenom tlu. „Znate, potrošili smo mnogo novca na izgradnju baze, a tu je i doprinos dala Južna Koreja, ali voleo bih da vidim da li možemo da se oslobodimo zakupa i dobijemo vlasništvo nad zemljom na kojoj imamo ogromnu vojnu bazu”, rekao je Tramp u
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Tramp zatražio od Južne Koreje da zemljište na kome su američke baze ustupi SAD

Tramp zatražio od Južne Koreje da zemljište na kome su američke baze ustupi SAD

Danas pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Južna KorejaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Fašizam pred vratima

Fašizam pred vratima

Radar pre 49 minuta
Moćni meksički narkobos Ismael ‘El Majo’ Zambada priznao krivicu pred sudom u Njujorku

Moćni meksički narkobos Ismael ‘El Majo’ Zambada priznao krivicu pred sudom u Njujorku

Danas pre 4 minuta
Tramp zatražio od Južne Koreje da zemljište na kome su američke baze ustupi SAD

Tramp zatražio od Južne Koreje da zemljište na kome su američke baze ustupi SAD

Danas pre 54 minuta
Više ljudi otrovano isparenjem hlora: Užas u banjskom odmaralištu u Rusiji

Više ljudi otrovano isparenjem hlora: Užas u banjskom odmaralištu u Rusiji

Blic pre 49 minuta
Trovanja u poznatim letovalištima sve češća: Više od 100 ljudi u agoniji zbog ručka, ovo je uzrok

Trovanja u poznatim letovalištima sve češća: Više od 100 ljudi u agoniji zbog ručka, ovo je uzrok

Kurir pre 33 minuta