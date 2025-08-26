Ubio dvojicu policajaca, jednog ranio Osumnjičeni pobegao sa decom u obližnju šumu građanima naređeno da ostanu u svojim domovima

Dnevnik pre 1 sat
Ubio dvojicu policajaca, jednog ranio Osumnjičeni pobegao sa decom u obližnju šumu građanima naređeno da ostanu u svojim…

Dva policajca su ubijena, a jedan je ranjen u pucnjavi koja se jutros dogodila u Australiji u mestu Porepunkah, na oko 300 kilometara od Melburna.

Osumnjičeni za ubistvo je navodno u bekstvu sa decom! Policija je u utorak ujutro došla da uruči nalog za pretres jedne kuće, kada je muškarac - za kojeg se veruje da je pristalica pokreta suverenih građana - otvorio vatru na njih. Prema prvim informacijama, dvojica detektiva su poginula na licu mesta, dok je treći policajac prevezen u bolnicu. Još nije poznato koliko su ozbiljne njegove povrede. Napadač je uspeo da pobegne i za njim je pokrenuta opsežna policijska
