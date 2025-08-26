Napao policajce iz zasede, ubio ih i uzeo im pištolje! Potera u Australiji, napadač pobegao sa decom, zatvorena škola, helikopter kruži (foto, video)

Kurir pre 47 minuta
Napao policajce iz zasede, ubio ih i uzeo im pištolje! Potera u Australiji, napadač pobegao sa decom, zatvorena škola…

Australijska policija je potvrdila da je u toku "još uvek aktivan incident" nakon pucnjave na imanju u gradiću Porepunka, oko 300 kilometara severoistočno od Melburna.

BBC prenosi da je policija savezne države Viktorija saopštila da će pružiti više informacija "kada to bude operativno bezbedno". Navodi se da vlasti nisu ponudile nikakve informacije o tome šta se dogodilo na imanju u ruralnom delu Australije, gde je primećeno veliko prisustvo policije, uključujući najmanje jedno oklopno vozilo i helikopter. Lokalni mediji, pozivajući se na policijske izvore, objavili su da su dva policajca ubijena, a jedan je povređen. List
