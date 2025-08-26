uživo RAT U UKRAJINI Tramp: Uvešću ekonomske sankcije Rusiji, ako Putin ne pristane na prekid vatre

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Države nastavljaju da podržavaju Ukrajinu, ali da je njegov cilj da se rat što pre okonča.

On je naveo da je o tome razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, dodajući da ruski lider odbija sastanak sa Volodimirom Zelenskim jer ga "ne voli". Sa druge strane, Zelenski je u svom obraćanju poručio da rat nije samo sukob dve države, već i borba različitih pogleda na svet, naglasivši da se narod Ukrajine moli za trajni mir. Dok se diplomatske poruke razmenjuju, situacija na terenu ostaje teška – u ruskom napadu na Sumi povređeno je šest osoba, a