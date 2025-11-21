Objavljen Trampov mirovni plan za Ukrajinu

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Ukrajinski poslanik Aleksij Gončarenko objavio je večeras mirovni plan američkog predsednika Donalda Trampa, koji je danas u Kijevu uručen ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom, i u njemu se navodi da će biće potvrđen suverenitet Ukrajine, koja mora da se odrekne nekih svojih teritorija.

Plan koji je prenela ruska privatna medijska grupa RCB (RosBiznesConsulting) predviđa da će Ukrajina uneti u Ustav odredbu da neće buti članica NATO i da će zadržati nenuklearni status. Navodi se da će Krim, Donjeck i Lugansk de fakto biti priznati kao ruske teritorije, dok će se u Hersonu i Zaporožju sadašnja linija frona „zamrznuti“, a bilo bi zabranjeno raspoređivanje NATO trupa u Ukrajini. Nakon potpisivanja mirovnog plana u Ukrajini moraju da se održe izbori u
