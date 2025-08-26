Sa zadranima nema šale: Stiglo krile iz Amerike! Milojević nakon pafosa: „Imamo dva prebijena igrača – Sve je liči na seosku ligu!“

Veliko pojačanje! Zadar je uoči nove sezone dobio značajno pojačanje na krilnoj poziciji – redove dalmatinskog kluba pojačao je Amerikanac Džejden Luis Martinez.

Reč je o 24-godišnjem igraču rođenom u Teksasu, visokom 201 centimetar, koji je košarkaški put gradio kroz NCAA ligu nastupajući za Nju Hempšir i Nort Teksas. Profesionalnu karijeru započeo je u Portoriku, gde je nosio dres Kangrejero sa Santursea, da bi zatim stekao iskustvo u švedskom Keping Starsu, a potom i u poljskom klubu Spojnja Stargard, učesniku FIBA Evrokupa. Poslednju sezonu završio je ponovo u Portoriku, što mu je donelo potrebnu zrelost pred novi