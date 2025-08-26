Sa zadranima nema šale: Stiglo krile iz Amerike! Milojević nakon pafosa: „Imamo dva prebijena igrača – Sve je liči na seosku ligu!“

Hot sport pre 16 minuta
Sa zadranima nema šale: Stiglo krile iz Amerike! Milojević nakon pafosa: „Imamo dva prebijena igrača – Sve je liči na seosku…

Veliko pojačanje! Zadar je uoči nove sezone dobio značajno pojačanje na krilnoj poziciji – redove dalmatinskog kluba pojačao je Amerikanac Džejden Luis Martinez.

Reč je o 24-godišnjem igraču rođenom u Teksasu, visokom 201 centimetar, koji je košarkaški put gradio kroz NCAA ligu nastupajući za Nju Hempšir i Nort Teksas. Profesionalnu karijeru započeo je u Portoriku, gde je nosio dres Kangrejero sa Santursea, da bi zatim stekao iskustvo u švedskom Keping Starsu, a potom i u poljskom klubu Spojnja Stargard, učesniku FIBA Evrokupa. Poslednju sezonu završio je ponovo u Portoriku, što mu je donelo potrebnu zrelost pred novi
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

(Sastavi) kalkulacija nema: Milojević ofanzivno od samog starta – Vratio se Krunić! Milojević nakon Pafosa: „Imamo dva…

(Sastavi) kalkulacija nema: Milojević ofanzivno od samog starta – Vratio se Krunić! Milojević nakon Pafosa: „Imamo dva prebijena igrača – Sve je liči na seosku ligu!“

Hot sport pre 16 minuta
(Poluvreme) zvezda U zaostatku, a mateus najbolji na terenu: Pafos rutinski čuva prednost i stvara šanse! Milojević nakon…

(Poluvreme) zvezda U zaostatku, a mateus najbolji na terenu: Pafos rutinski čuva prednost i stvara šanse! Milojević nakon Pafosa: „Imamo dva prebijena igrača – Sve je liči na seosku ligu!“

Hot sport pre 16 minuta
Podrhtava Hrvatska: Klub iz hnl-a dovodi pojačanje iz Mančester junajteda!? Milojević nakon pafosa: „Imamo dva prebijena…

Podrhtava Hrvatska: Klub iz hnl-a dovodi pojačanje iz Mančester junajteda!? Milojević nakon pafosa: „Imamo dva prebijena igrača – Sve je liči na seosku ligu!“

Hot sport pre 16 minuta
Ko je "Mojo"? Legenda Pafosa izazvala delirijum na stadionu, Kurir na licu mesta sve snimio! (foto)

Ko je "Mojo"? Legenda Pafosa izazvala delirijum na stadionu, Kurir na licu mesta sve snimio! (foto)

Kurir pre 36 minuta
Ivanić vraća zvezdu u život: Crveno-beli stigli do prednosti na Kipru protiv Pafosa (video)

Ivanić vraća zvezdu u život: Crveno-beli stigli do prednosti na Kipru protiv Pafosa (video)

Večernje novosti pre 47 minuta
Pešić: Smanjite euforiju – nismo najbolji na svetu

Pešić: Smanjite euforiju – nismo najbolji na svetu

Vesti online pre 1 sat
Pešić pred Evrobasket: “Spustite velika očekivanja, radimo u tišini”

Pešić pred Evrobasket: “Spustite velika očekivanja, radimo u tišini”

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Mančester JunajtedHrvatskaTeksasSuperligaPoljskaŠvedskaZadarLuisFIBA

Sport, najnovije vesti »

Remi na Kipru: Zvezda ostala bez Lige šampiona u 89. minutu, Liga Evrope kao uteha

Remi na Kipru: Zvezda ostala bez Lige šampiona u 89. minutu, Liga Evrope kao uteha

Danas pre 52 minuta
Ko čeka Zvezdu u Ligi Evrope i kada je žreb? Poznato šta čeka Zvezdu u nastavku sezone

Ko čeka Zvezdu u Ligi Evrope i kada je žreb? Poznato šta čeka Zvezdu u nastavku sezone

Danas pre 22 minuta
Sastavi: Milojević šalje sve štihove u napad, Zvezda juri minus jedan protiv Pafosa

Sastavi: Milojević šalje sve štihove u napad, Zvezda juri minus jedan protiv Pafosa

Danas pre 3 sata
Kopriva ni da ožari Sinera, Italijan neumoljiv na startu US opena

Kopriva ni da ožari Sinera, Italijan neumoljiv na startu US opena

Danas pre 2 sata
Dva puta ka završnici Svetskog prvenstva: Odbojkašice Srbije znaju ko ih čeka u osmini finala ako pobede, a ko ako izgube od…

Dva puta ka završnici Svetskog prvenstva: Odbojkašice Srbije znaju ko ih čeka u osmini finala ako pobede, a ko ako izgube od Japana

Danas pre 4 sati