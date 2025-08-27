Fudbaler Zvezde pretučen, Arnautović istrčao iz svlačionice: Skandal na Kipru zbog kojeg je Milojević besan

Mondo pre 1 sat  |  Mladen Šolak
Fudbaler Zvezde pretučen, Arnautović istrčao iz svlačionice: Skandal na Kipru zbog kojeg je Milojević besan

Skandalozan kraj utakmice Pafos - Crvena zvezda u Limasolu obeležio je i potpuni haos kraj terena.

U nadoknadi vremena izbila je tuča u tunelu za igrače, a prema pisanju srpskih izveštača sa stadiona fudbaler crveno-belih Stefan Leković (21) dobio je nekoliko udaraca. Nezvanično - od redara. Zbog toga je Marko Arnautović istrčao iz svlačionice da bi stao u odbranu svog napadnutog saigrača, a vratio se nazad kada se situacija smirila. Ovo je napadnuti fudbaler Zvezde Stefan Leković: Vladan Milojević govorio je posle meča o napadima na svoje igrače: "Sve vreme je
