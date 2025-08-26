Unija pekara: Godinama ukazujemo na enormne marže trgovaca

Unija pekara: Godinama ukazujemo na enormne marže trgovaca

Nakon najave Aleksandra Vučića o ograničavanju trgovačkih marži na 20 odsto, predsednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica podseća da oni već dugo upozoravaju na ogromne marže trgovaca na hleb.

–Vodili smo veliku borbu za ograničenje marži. Sada kada se to uvodi kao ekonomska mera trgovci već smišljaju kako će je izigrati. Pominju uvođenje nekih novih usluga koje će fakturisati. – rekao je Pralica. Naveo je da su trgovci na pekarske proizvode (osim na hleb „sava“ čija je marža ranije ograničena na šest odsto), na ostale hlebove zaračunavali maržu do 85 odsto, a na neki pekarski proizvod, čak i 144 odsto. –Godinama upozoravamo da su marže ogromne. Hleb
