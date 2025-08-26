Od ponedeljka više od 3.000 proizvoda po nižim cenama! Hleb, meso, pelene i hemija, evo šta sve pojeftinjuje od 1. septembra - država obara visoke marže

Kurir pre 1 sat
Od ponedeljka više od 3.000 proizvoda po nižim cenama! Hleb, meso, pelene i hemija, evo šta sve pojeftinjuje od 1. septembra -…

Od ponedeljka, građane će na rafovima dočekati niže cene osnovnih životnih namirnica, proizvoda za ličnu higijenu i kućnu hemiju, jer će od 1. septembra trgovačke marže na više od 3.000 artikala biti ograničene na najviše 20 odsto.

Ova odluka je deo paketa ekonomskih mera koje država uvodi radi podizanja životnog standarda. Mera obuhvata 23 grupe proizvoda u okviru 24 najveća trgovinska lanca. Do sada su prosečne trgovačke marže iznosile između 32 i 45,2 odsto, pa se očekuje da će novim ograničenjem maloprodajne cene u proseku biti niže oko 15 odsto, iako to ne znači da će baš svaki proizvod pojeftiniti u istom procentu. Uredba kojom se limitiraju trgovačke zarade na najviše 20 odsto biće
