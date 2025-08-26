Koliko će struja da poskupi - šta kažu stručnjaci

Od 1. oktobra najavljeno je poskupljenje struje. Kako je rečeno, od tog datuma cene će biti više za prenos i distribuciju električne energije. Prenos će poskupeti za 10 odsto, a distribucija za čak 16 odsto. Menja se i granica za crvenu zonu sa 1.600 na 1.200 kW. Stručnjak za energetiku Željko Marković navodi da će struja poskupeti 7 odsto za građane koji koriste do 1.200 kilovat časa (kWh). "U komponenti cene električne energije imate jedan deo koji se odnosi na