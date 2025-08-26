"Ceo je bio izlomljen, vilica, rebra, glava... Pola sata se borio, pa otišao" Potresna ispovest bake dečaka koji je sa vodopada na Staroj planini pao u smrt

"Ceo je bio izlomljen, vilica, rebra, glava... Pola sata se borio, pa otišao" Potresna ispovest bake dečaka koji je sa…

- Obožavao je planinu, svaki raspust jedva je čekao da dođe ovde.

Tog dana pošao je sa roditeljima do Tupavice. Kao da ga je neki nemir terao da se penje, a nikada pre to nije radio. Stene su bile mokre i klizave, noga mu je izmakla... samo je pao i nestao niz liticu – priča kroz suze Ružica M, baka četrnaestogodišnjeg Matea M. iz Aleksinca, koji je u ponedeljak izgubio život na Staroj planini. Vodopad, kaže, nije lako dostupan, pa ni pomoć nije stigla na vreme. - Ali i da jeste, bojim se da ništa ne bi moglo da mu pomogne. Ceo
