Mateja, nema većeg bola od rastanka s tobom! Stric se oprostio od tinejdžera koji je pao sa stene vodopada na Staroj planini, poginuo mesec dana pre rođendana

Kurir pre 18 minuta
Mateja, nema većeg bola od rastanka s tobom! Stric se oprostio od tinejdžera koji je pao sa stene vodopada na Staroj planini…

"Mateja, dragi moj! Prerano si nas napustio i ostavio bol koju reči ne mogu opisati.

Nema većeg bola od rastanka s tobom. Počivaj u miru anđele moj. Tvoj čika te voli zauvek"- ovo je potresna poruka strica tinejdžera Mateja M. (15) iz Aleksinca, koji je nastradao tokom penjanja na stene na vodopadu Tupavica na Staroj planini. Tragedija se dogodila juče 25. avgusta oko 15 sati kad je porodica, tokom boravka na Staroj planini, posetila vodopad. Dečak se popeo na stenu koja je bila klizava i puna algi i, nažalost, okliznuo se. Tokom pada tinejdžer
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Okliznuo se i udario glavom: O stenu..." Detalji tragedije na Staroj planini u kojoj je nastradao dečak (15) iz Aleksinca

"Okliznuo se i udario glavom: O stenu..." Detalji tragedije na Staroj planini u kojoj je nastradao dečak (15) iz Aleksinca

Blic pre 8 minuta
Potresni oproštaj od nastradalog tinejdžera na Staroj planini "Nema većeg bola od rastanka s tobom. Počivaj u miru anđele moj"…

Potresni oproštaj od nastradalog tinejdžera na Staroj planini "Nema većeg bola od rastanka s tobom. Počivaj u miru anđele moj"

Alo pre 3 minuta
"Nema većeg bola od rastanka sa tobom": Oglasio se stric stradalog dečaka na vodopadu Tupavica: Njegove reči kidaju dušu

"Nema većeg bola od rastanka sa tobom": Oglasio se stric stradalog dečaka na vodopadu Tupavica: Njegove reči kidaju dušu

Blic pre 23 minuta
"Davao znake života još pola sata, otac ga nosio u rukama": Bolna ispovest bake dečaka koji je poginuo na Staroj planini

"Davao znake života još pola sata, otac ga nosio u rukama": Bolna ispovest bake dečaka koji je poginuo na Staroj planini

Mondo pre 58 minuta
Dete palo sa vodopada i poginulo na Staroj planini

Dete palo sa vodopada i poginulo na Staroj planini

Jugmedia pre 1 sat
„Otišao je da mu prođe raspust u Pirotu i vratio se u sanduku“: Potresna ispovest bake dečaka koji je poginuo na vodopadu na…

„Otišao je da mu prođe raspust u Pirotu i vratio se u sanduku“: Potresna ispovest bake dečaka koji je poginuo na vodopadu na Staroj planini

Nova pre 1 sat
"Otišao je na raspust u Pirot, a vratio se u sanduku": Baka dečaka (15) iz Aleksinca koji je poginuo na vodopadu neutešna…

"Otišao je na raspust u Pirot, a vratio se u sanduku": Baka dečaka (15) iz Aleksinca koji je poginuo na vodopadu neutešna: "Otac ga je nosio u rukama..."

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

AleksinacSTARA PLANINATragedija

Hronika, najnovije vesti »

„Taj trenutak mi se vraća, te osećaje ne bih poželela ni najgorem neprijatelju“: Suđenje za napad na dekanku Nataliju…

„Taj trenutak mi se vraća, te osećaje ne bih poželela ni najgorem neprijatelju“: Suđenje za napad na dekanku Nataliju Jovanović u Nišu

Nova pre 3 minuta
"Okliznuo se i udario glavom: O stenu..." Detalji tragedije na Staroj planini u kojoj je nastradao dečak (15) iz Aleksinca

"Okliznuo se i udario glavom: O stenu..." Detalji tragedije na Staroj planini u kojoj je nastradao dečak (15) iz Aleksinca

Blic pre 8 minuta
Teška tragedija u Kragujevcu – ugašen život iskusnog bajkera

Teška tragedija u Kragujevcu – ugašen život iskusnog bajkera

iKragujevac pre 8 minuta
Advokat Ivković: Tužilaštvo još nije pokrenulo postupak protiv policajaca koji su tukli Valjevce

Advokat Ivković: Tužilaštvo još nije pokrenulo postupak protiv policajaca koji su tukli Valjevce

Danas pre 9 minuta
Mesec dana pritvora Ljubiši Miljkoviću iz Zvečana

Mesec dana pritvora Ljubiši Miljkoviću iz Zvečana

RTS pre 8 minuta