Mateja, nema većeg bola od rastanka s tobom! Stric se oprostio od tinejdžera koji je pao sa stene vodopada na Staroj planini, poginuo mesec dana pre rođendana

"Mateja, dragi moj! Prerano si nas napustio i ostavio bol koju reči ne mogu opisati.

Nema većeg bola od rastanka s tobom. Počivaj u miru anđele moj. Tvoj čika te voli zauvek"- ovo je potresna poruka strica tinejdžera Mateja M. (15) iz Aleksinca, koji je nastradao tokom penjanja na stene na vodopadu Tupavica na Staroj planini. Tragedija se dogodila juče 25. avgusta oko 15 sati kad je porodica, tokom boravka na Staroj planini, posetila vodopad. Dečak se popeo na stenu koja je bila klizava i puna algi i, nažalost, okliznuo se. Tokom pada tinejdžer