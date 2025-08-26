Mijatović žestoko opleo po slavnom brazilcu! Vinisijus ne zaslužuje da nosi dres Reala! Ne vredi - neke stvari se ne menjaju!

Real Madrid savladao je u drugom kolu španske La Lige Ovijedo 3:0, a senku na ubedljiv trijumf kraljevskog kluba protiv tima koji sa klupe predvodi srpski trener Veljko Paunović bacio je temperamentni brazilski fudbaler Vinisijus Junior.

Ušao je Brazilac u 63. minutu u igru umesto sunarodnika Rodriga, zabeležio asistenciju i postigao gol za konačnih 3:0, ali nakon meča u fokusu nije bila njegova sjajna partija, već problematično ponašanje na terenu. Dok je sedeo na klupi okretao se ka tribinama i provocirao igrače, a odmah po ulasku u igru ušao je u raspravu sa sudijom. Gestikulirao je konstantno ka tribinama, a posle gol podigao je dva prsta, aludirajući da je Ovijedu mesto u drugoj ligi. Njegovo
