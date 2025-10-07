Nova duga pauza za Nikolu Topića

Srpski košarkaš Nikola Topić propustiće početak NBA sezone.

Topić, član Oklahoma siti tandera, je celu prošlu sezonu propustio zbog povrede ukrštenih ligamenata, a izgleda da nema sreće ni sada. Kako prenose američki mediji Nikole Topića čeka četiri do šest nedelja pauze i on će propustiti početak NBA sezone u kojoj se iščekuje njegov debi u najjačoj svetskoj ligi. Nikola Topic to miss at least 4-6 weeks after undergoing testicular procedure. — Underdog NBA (@UnderdogNBA) October 6, 2025 Oklahoma je aktuelni NBA šampion,