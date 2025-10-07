Šok! Nikola Topić opet hitno operisan

Večernje novosti pre 1 sat
Srpski reprezentativac Nikola Topić propustiće start NBA sezone pošto je ponovo morao da bude operisan.

Foto: Profimedia Kako prenosi američki ESPN, mladi srpski plejmejker bio je podvrgnut operaciji testisa, a njegovo stanje će ponovo biti procenjeno za “4-6 nedelja”. Radi se o velikom pehu za organizatora igre Oklahoma Siti Tandera, koji je čitavu prethodnu šampionsku sezonu za tim propustio zbog teške povrede prednjeg ukrštenog ligamenta kolena. Topić je u nedelju odigrao prvu utakmicu predsezone i za 31 minut na parketu je protiv Šarlot Hornetsa upisao 10 poena i
