Spolstra: "Jović se popravio u svemu, osim u tome..." VIDEO

B92 pre 2 sata
Erik Spolstra, trener Majamija, naširoko je govorio o Nikoli Joviću, njegovoj ulozi u timu i stvarima koje mora da popravi u svojoj igri posle poraza od Milvokija u meču NBA predsezone (103:93).

Jović je taj meč završio sa devet poena, osam skokova, sedam asistencija i dve ukradene lopte u meču koji je počeo u startnoj postavi. Spolstra, iako zadovoljan Jovićevim nastupom, nije hteo da garantuje da je svoje mesto u petroci "zacementirao". "Videćemo šta ćemo raditi sa startnom postavom. Niko je igrao dobro. Da li to znači da će startovati? Ne znam, ali sviđa mi se ono što radi trenutno. To nema veze sa tim što Tajler nije tu", rekao je Spolstra. Smatra da
