Jokić već kao švajcarski sat: Bez promašaja iz igre i asistencija o kojoj se priča (VIDEO)

Danas pre 53 minuta  |  A. Pavlović
Jokić već kao švajcarski sat: Bez promašaja iz igre i asistencija o kojoj se priča (VIDEO)

Košarkaši Denvera savladali su Toronto rezultatom 112:108 u pripremnom meču uoči nove sezone NBA lige.

Srpski centar Nikola Jokić je briljirao na utakmici. On je postigao 17 poena uz šut iz igre 5/5, a imao je i šest skokova i pet asistencija. Popularni „Džoker“ je ponovo imao asistenciju o kojoj svet bruji. On je nakon jednog „duplog pasa“ sa Džamalom Marejom loptu prosledio u ćošak Kristijanu Braunu koji je potpuno sam pogodio trojku. Nova sezona NBA lige počinje 22. oktobra utakmicom između Oklahome i Hjustona. This is poetry pic.twitter.com/ONhv3UxOO8 — Denver
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Nikola Jović nadomak tripl-dabla u Majamiju, Đurišić solidan u porazu od Hjustona

Nikola Jović nadomak tripl-dabla u Majamiju, Đurišić solidan u porazu od Hjustona

RTS pre 18 minuta
Jović solidan u porazu Majamija: Milvoki pobeđuje i bez Adetokumba

Jović solidan u porazu Majamija: Milvoki pobeđuje i bez Adetokumba

Dnevnik pre 53 minuta
Đurišić ostavio sjajan utisak u debiju za Atlantu (video)

Đurišić ostavio sjajan utisak u debiju za Atlantu (video)

Sportski žurnal pre 33 minuta
Ovo može da nas raduje! Pogledajte šta je Nikola Jović rekao nakon utakmice protiv Milvokija

Ovo može da nas raduje! Pogledajte šta je Nikola Jović rekao nakon utakmice protiv Milvokija

Kurir pre 28 minuta
Jović blizu tripl-dabla u porazu Majamija (video)

Jović blizu tripl-dabla u porazu Majamija (video)

Sportski žurnal pre 43 minuta
Ceo svet priča o Jokićevim asistencijama VIDEO

Ceo svet priča o Jokićevim asistencijama VIDEO

B92 pre 48 minuta
Solidne partije Jovića i Đurišiča u predsezonskim utakmicama

Solidne partije Jovića i Đurišiča u predsezonskim utakmicama

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBATorontoTwitterNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

KMF Pirot kao nekada! Naš tim protiv kvalitetnog rivala odigrao dobru utakmicu! Idućeg vikenda retro derbi - dolazi niški…

KMF Pirot kao nekada! Naš tim protiv kvalitetnog rivala odigrao dobru utakmicu! Idućeg vikenda retro derbi - dolazi niški Kalča!

Plus online pre 28 minuta
Poznat potencijalni rival Novaka Đokovića u četvrtfinalu mastersa u Šangaju

Poznat potencijalni rival Novaka Đokovića u četvrtfinalu mastersa u Šangaju

Danas pre 38 minuta
SK saznaje: Dejan Tomašević glavni kandidat za predsednika OKS!

SK saznaje: Dejan Tomašević glavni kandidat za predsednika OKS!

Sport klub pre 8 minuta
Nikola Jović nadomak tripl-dabla u Majamiju, Đurišić solidan u porazu od Hjustona

Nikola Jović nadomak tripl-dabla u Majamiju, Đurišić solidan u porazu od Hjustona

RTS pre 18 minuta
Šok u Dubaiju: Povredio se glavni igrač tima!

Šok u Dubaiju: Povredio se glavni igrač tima!

Hot sport pre 28 minuta