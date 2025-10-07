Jokić već kao švajcarski sat: Bez promašaja iz igre i asistencija o kojoj se priča (VIDEO)

Košarkaši Denvera savladali su Toronto rezultatom 112:108 u pripremnom meču uoči nove sezone NBA lige.

Srpski centar Nikola Jokić je briljirao na utakmici. On je postigao 17 poena uz šut iz igre 5/5, a imao je i šest skokova i pet asistencija. Popularni „Džoker" je ponovo imao asistenciju o kojoj svet bruji. On je nakon jednog „duplog pasa" sa Džamalom Marejom loptu prosledio u ćošak Kristijanu Braunu koji je potpuno sam pogodio trojku. Nova sezona NBA lige počinje 22. oktobra utakmicom između Oklahome i Hjustona.