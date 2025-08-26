"Okliznuo se, udario glavom o stenu i pao u vodu": Detalji tragedije na Staroj planini, stradao dečak iz Aleksinca

U Policijskoj upravi u Pirotu potvrđeno je da je maloletni dečak nastradao juče na vodopadu Tupavica u selu Dojkinci.

Do nesreće je, kako navode u policiji, došlo prilikom penjanja na stene oko vodopada. "Maloletni dečak se penjao na stene na vodopadu Tupavica, okliznuo se i udario glavom o stenu i pao u vodu. Roditelji koji su bili prisutni su ga izvukli iz vode i obavestili Hitnu pomoć. Hitna pomoć i policija došli su na lice mesta, ali nažalost, dečak je preminuo", potvrđeno je u PU Pirot. Ekipa Hitne pomoći, po izlasku na lice mesta, mogla je da konstatuje samo smrt dečaka.