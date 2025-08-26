AMSS: Saobraćaj pojačanog intenziteta, na graničnim prelazima zadržavanja za teretna vozila
N1 Info pre 1 sat | Beta
Saobraćaj u Srbiji je pojačanog intenziteta, dok na graničnim prelazima ima zadržavanja za kamione i šlepere, saopštio je Auto-moto Savez Srbije.
Na autoputevima u smeru ka zemljama zapadne Evrope saobraća veći broj vozila sa stranim registraskim oznakama što na graničnim prelazima uslovljava promenljiva i povremeno duža zadržavanja, naveo je AMSS. U zonama radova saobraćaj može biti dodatno usporen i zbog toga se savetuje poštovanje postavljene signalizacije kao i ograničenje brzine. Zadržavanja nema na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za teretna. Kamioni i šleperi