AMSS: Saobraćaj pojačanog intenziteta, na graničnim prelazima zadržavanja za teretna vozila

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Saobraćaj u Srbiji je pojačanog intenziteta, dok na graničnim prelazima ima zadržavanja za kamione i šlepere, saopštio je Auto-moto Savez Srbije.

Na autoputevima u smeru ka zemljama zapadne Evrope saobraća veći broj vozila sa stranim registraskim oznakama što na graničnim prelazima uslovljava promenljiva i povremeno duža zadržavanja, naveo je AMSS. U zonama radova saobraćaj može biti dodatno usporen i zbog toga se savetuje poštovanje postavljene signalizacije kao i ograničenje brzine. Zadržavanja nema na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za teretna. Kamioni i šleperi
