Vozači, da znate: Pojačan je saobraćaj na putevima, na granicama trenutno bez zadržavanja

Saobraćaj u Srbiji je pojačanog intenziteta, dok na graničnim prelazima ima zadržavanja za kamione i šlepere, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na auto-putevima u smeru ka zemljama Zapadne Evrope saobraća veći broj vozila sa stranim registraskim oznakama, što na graničnim prelazima uslovljava promenljiva i povremeno duža zadržavanja, naveo je AMSS. U zonama radova saobraćaj može biti dodatno usporen i zbog toga se savetuje poštovanje postavljene signalizacije kao i ograničenje brzine. Zadržavanja nema na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za teretna. Kamioni i šleperi