Lokalizovan požar na industrijskom objektu kod Kaća, nema povređenih

N1 Info pre 37 minuta  |  021.rs Tanjug
Lokalizovan požar na industrijskom objektu kod Kaća, nema povređenih

Požar koji je izbio je na industrijskom objektu u blizini Novog Sada je lokalizovan, a u požaru nije bilo povređenih osoba, saopšto je MUP.

Kako je prethodno javio portal 021.rs, vatra je zahvatila i obližnju kuću. Industrijski objekat između Kaća i Budisave zapalio se oko 11 časova, a ogroman dim bio je vidljiv do centra Novog Sada. "Požar je prvo zahvatio travu i nisko rastinje, a zatim se proširio na objekat za reciklažu i proizvodnju paleta, buradi i kontejnera, površine oko 200 metara kvadratnih. Požarom je bio zahvaćen i napušteni salaš, a vatrogasci-spasioci su pravovremenom intervencijom uspeli
