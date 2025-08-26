Studenti Filozofskog u Novom Sadu: "Treba nam pomoć, dekan uleteo na fakultet, zamenio bravu, preti disciplinskim"

N1 Info pre 32 minuta  |  nova.rs
Studenti Filozofskog u Novom Sadu: "Treba nam pomoć, dekan uleteo na fakultet, zamenio bravu, preti disciplinskim"

Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pozvali su hitno sve da im pomognu jer, kako su napisali na zvaničnom profilu na mreži Iks, dekan želi da ih izbaci iz zgrade.

Prema njihovim rečima, dekan Milivoje Alanović je zamenio bravu na vratima i preti im disciplinskim postupcima, piše Nova.rs. Studenti koji blokiraju rad Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saopštili su na društvenoj mreži Iks da je dekan ovog fakulteta jutros ušao u zgradu u pratnji nekoliko profesora, te da je zamenio bravu kako oni ne bi mogli da uđu. Dekan je upravo uleteo na fakultet sa par profesora, zamenio bravu i preti disciplinskim studentima. Želi da nas
