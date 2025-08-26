Rok za primenu američkih sankcija NIS-u ističe, očekuje se novo odlaganje

Rok za primenu američkih sankcija NIS-u ističe, očekuje se novo odlaganje

SAD su peti put odložile sankcije NIS-u zbog ruskog vlasništva, a direktor Srbijagasa optimističan o daljem odlaganju i stabilnom snabdevanju energentima.

Rok za primenu američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) ističe 27. avgusta. Sankcije su uvedene u januaru zbog većinskog ruskog vlasništva, a njihova primena je pet puta odložena. NIS je 22. avgusta podneo zahtev za novo odlaganje sankcija Odeljenju za kontrolu strane imovine Sekretarijata za finansije SAD. Nova Danas Novi magazin

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izrazio je optimizam u vezi sa novim odlaganjem sankcija, navodeći da će verovatno biti produžene na mesec ili dva. On je istakao da neće biti cenovnih udara niti nestašice nafte i da je bez saradnje sa Rusijom teško obezbediti stabilno snabdevanje energentima u Evropi. N1 Info RTS Telegraf

Prema rečima Bajatovića, zalihe goriva u Srbiji su dovoljne za šest do osam meseci. On je naveo da je politička situacija sada povoljnija nego ranije, zahvaljujući dogovoru između američkog predsednika Donalda Trampa i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen o obezbeđivanju energenata za Evropu. Biznis.rs Nedeljnik Nova

