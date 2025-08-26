Bajatović za RTS: Sankcije NIS-u biće odložene, zalihe goriva u Srbiji do osam meseci

Jednomesečni odloženi rok za primenu američkih sankcija NIS-u ističe sutra. Direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović ocenjuje da će sankcije verovatno biti odložene na mesec ili dva. Ističe da je bez saradnje sa Rusijom nemoguće obezbediti stabilno snabdevanje energenata u Evropi, te da je mir u Ukrajini tesno povezan sa ukidanjem sankcija, a ne samo sa prestankom rata. Prema njegovim rečima, NIS trenutno radi normalno, zalihe goriva u Srbiji su dovoljne za šest do osam meseci, a nema opasnosti od cenovnih

SAD su krajem jula peti put odložile punu primenu sankcija NIS-u do 27. avgusta, a direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović kaže za RTS da je optimističan u pogledu novog odlaganja i dodaje da ostaje da se vidi da li će sankcije biti odložene na mesec dana ili duže. Ukazuje da najveća nada leži u dogovoru američkog predsednika Donalda Trampa i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, koji predviđa da Evropa tri godine unapred mora da kupi "250 milijardi