Bajatović za RTS: Sankcije NIS-u biće odložene, zalihe goriva u Srbiji do osam meseci

RTS pre 8 sati
Bajatović za RTS: Sankcije NIS-u biće odložene, zalihe goriva u Srbiji do osam meseci

Jednomesečni odloženi rok za primenu američkih sankcija NIS-u ističe sutra. Direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović ocenjuje da će sankcije verovatno biti odložene na mesec ili dva. Ističe da je bez saradnje sa Rusijom nemoguće obezbediti stabilno snabdevanje energenata u Evropi, te da je mir u Ukrajini tesno povezan sa ukidanjem sankcija, a ne samo sa prestankom rata. Prema njegovim rečima, NIS trenutno radi normalno, zalihe goriva u Srbiji su dovoljne za šest do osam meseci, a nema opasnosti od cenovnih

SAD su krajem jula peti put odložile punu primenu sankcija NIS-u do 27. avgusta, a direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović kaže za RTS da je optimističan u pogledu novog odlaganja i dodaje da ostaje da se vidi da li će sankcije biti odložene na mesec dana ili duže. Ukazuje da najveća nada leži u dogovoru američkog predsednika Donalda Trampa i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, koji predviđa da Evropa tri godine unapred mora da kupi "250 milijardi
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Da li će sankcije NIS-u stupiti na snagu? Glišić: I dalje ćemo imati privilegovan status - Kapor: Očekujem odlaganje

Da li će sankcije NIS-u stupiti na snagu? Glišić: I dalje ćemo imati privilegovan status - Kapor: Očekujem odlaganje

Kurir pre 32 minuta
Bajatović: Zalihe goriva u Srbiji dovoljne za šest do osam meseci

Bajatović: Zalihe goriva u Srbiji dovoljne za šest do osam meseci

Moj Novi Sad pre 5 sati
Oglasio se Dušan Bajatović! Direktor Srbijagasa otkriva da li će cene nafte u Srbiji skočiti i šta će biti sa sankcijama NIS-u…

Oglasio se Dušan Bajatović! Direktor Srbijagasa otkriva da li će cene nafte u Srbiji skočiti i šta će biti sa sankcijama NIS-u

Kurir pre 9 sati
Rok za primenu američkih sankcija NIS-u ističe, očekuje se novo odlaganje

Rok za primenu američkih sankcija NIS-u ističe, očekuje se novo odlaganje

Naslovi.ai pre 11 sati
Direktor 'Srbijagasa' kaže da će američke sankcije NIS-u ponovo biti odložene

Direktor 'Srbijagasa' kaže da će američke sankcije NIS-u ponovo biti odložene

Slobodna Evropa pre 11 sati
Bajatović: Sankcije NIS-u biće ponovo odložene

Bajatović: Sankcije NIS-u biće ponovo odložene

Nova ekonomija pre 12 sati
Sutra ističe rok odlaganja primene američkih sankcija NIS-u

Sutra ističe rok odlaganja primene američkih sankcija NIS-u

Nova ekonomija pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSUkrajinaRusijaEvropska komisijaSrbijagasDušan BajatovićDonald TrampDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Restoran uveo meni samo za vodu, flaša jedne ide i do 22 evra: Kažu da nude samo onu vrhunsku i "drugačije iskustvo"

Restoran uveo meni samo za vodu, flaša jedne ide i do 22 evra: Kažu da nude samo onu vrhunsku i "drugačije iskustvo"

Blic pre 7 minuta
Sve što treba da znate o Evrobasketu za košarkaše

Sve što treba da znate o Evrobasketu za košarkaše

Danas pre 1 sat
Investitor Marine Dorćol: Nisu otkrivene materije opasne po život na građevinskoj parceli

Investitor Marine Dorćol: Nisu otkrivene materije opasne po život na građevinskoj parceli

Danas pre 2 sata
Novi Pazar bez avgustovske tranše iz republičkog budžeta, zaposleni u ustanovama bez plata

Novi Pazar bez avgustovske tranše iz republičkog budžeta, zaposleni u ustanovama bez plata

Danas pre 3 sata
Bogatiji nego ikad: Trampovo bogatstvo raste kako mandar odmiče, evo koliko profitira od funkcije

Bogatiji nego ikad: Trampovo bogatstvo raste kako mandar odmiče, evo koliko profitira od funkcije

Blic pre 3 sata