Odbačen zahtev za izdavanje građevinske dozvolu za izgradnju Nacionalnog stadiona

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije odbacilo je zahtev Ministarstva finansija za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju Nacionalnog fudbalskog stadiona, sa pretećim sadržajima i parkingom, jer je bio nepotpun, objavio je danas Forbs Srbija.

Kako se može videti iz rešenja o odbacivanju zahteva, koje je objavljeno 20. avgusta, građevinska dozvola je tražena za stadion koji će imati suteren, prizemlje i sedam spratova, naveo je Forbs. Predviđeno je da je visina stadiona 51,5 metara i da može da primi 52.000 gledalaca. U rešenju o odbacivanju zahteva se, između ostalog, navodi da je potrebno da se u glavnoj svesci (sažetom tehničkom opisu) taksativno navedu svi prateći sadržaji koji su planirani. Potrebno