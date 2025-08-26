Odbačen zahtev za izdavanje građevinske dozvolu za izgradnju Nacionalnog stadiona

Nova ekonomija pre 3 sata
Odbačen zahtev za izdavanje građevinske dozvolu za izgradnju Nacionalnog stadiona

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije odbacilo je zahtev Ministarstva finansija za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju Nacionalnog fudbalskog stadiona, sa pretećim sadržajima i parkingom, jer je bio nepotpun, objavio je danas Forbs Srbija.

Kako se može videti iz rešenja o odbacivanju zahteva, koje je objavljeno 20. avgusta, građevinska dozvola je tražena za stadion koji će imati suteren, prizemlje i sedam spratova, naveo je Forbs. Predviđeno je da je visina stadiona 51,5 metara i da može da primi 52.000 gledalaca. U rešenju o odbacivanju zahteva se, između ostalog, navodi da je potrebno da se u glavnoj svesci (sažetom tehničkom opisu) taksativno navedu svi prateći sadržaji koji su planirani. Potrebno
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Nacionalni stadion bez građevinske dozvole

Nacionalni stadion bez građevinske dozvole

Vesti online pre 11 minuta
OTKRIVAMO Odbačen zahtev za građevinsku dozvolu za izgradnju Nacionalnog stadiona

OTKRIVAMO Odbačen zahtev za građevinsku dozvolu za izgradnju Nacionalnog stadiona

Forbes pre 1 sat
Odbačen zahtev za građevinsku dozvolu za izgradnju Nacionalnog stadiona

Odbačen zahtev za građevinsku dozvolu za izgradnju Nacionalnog stadiona

Pravda pre 1 sat
Ministarstvo odbilo dozvolu za Nacionalni stadion: San za 52.000 gledalaca zaustavljen

Ministarstvo odbilo dozvolu za Nacionalni stadion: San za 52.000 gledalaca zaustavljen

Luftika pre 1 sat
Odbačen zahtev za građevinsku dozvolu za izgradnju Nacionalnog stadiona

Odbačen zahtev za građevinsku dozvolu za izgradnju Nacionalnog stadiona

Danas pre 3 sata
Odbačen zahtev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju Nacionalnog stadiona

Odbačen zahtev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju Nacionalnog stadiona

Nova pre 3 sata
Nacionalni stadion ponovo bez građevinske dozvole: Ministarstvo građevinarstva odbacilo zahtev ministarstva finansija

Nacionalni stadion ponovo bez građevinske dozvole: Ministarstvo građevinarstva odbacilo zahtev ministarstva finansija

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Fudbal

Ekonomija, najnovije vesti »

Danska ukida porez na knjige od 25% kako bi podstakla čitanje

Danska ukida porez na knjige od 25% kako bi podstakla čitanje

Kamatica pre 41 minuta
Ova boja automobila je najprodavanija: Studija pokazala da kupci vole neutralnije nijanse!

Ova boja automobila je najprodavanija: Studija pokazala da kupci vole neutralnije nijanse!

Kurir pre 21 minuta
Zaposleni na Institutu „Biosens“ sutra u jednosatnom štrajku upozorenja zbog „nekompetentnog v. d. direktora i većine članova…

Zaposleni na Institutu „Biosens“ sutra u jednosatnom štrajku upozorenja zbog „nekompetentnog v. d. direktora i većine članova Uprvanog odbora“

Nova pre 6 minuta
Evo šta piše u presudi Višeg suda protiv Grada Vranja

Evo šta piše u presudi Višeg suda protiv Grada Vranja

Vranje news pre 21 minuta
Evo šta piše u presudi Višeg suda protv Grada Vranja

Evo šta piše u presudi Višeg suda protv Grada Vranja

Vranje news pre 41 minuta