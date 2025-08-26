Moćni meksički narkobos El Majo priznao krivicu pred sudom u Njujorku

Politika pre 3 sata
Moćni meksički narkobos El Majo priznao krivicu pred sudom u Njujorku
Bivši meksički narkobos Ismael El Majo Zambada izjasnio se danas krivim po optužbama za trgovinu drogom u SAD, rekavši da mu je žao što je pomogao da SAD budu preplavljene kokainom, heroinom i drugim ilegalnim supstancama, i što je podsticao smrtonosno nasilje u Meksiku. "Svestan sam velike štete koju su ilegalne droge nanele ljudima u Sjedinjenim Državama i Meksiku", rekao Zambada preko prevodioca za španski jezik i dodao: "Izvinjavam se za sve to i preuzimam
Danas pre 3 sata
