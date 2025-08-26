Tramp hvali Putina: „Zaista cenim što je došao u SAD“

Politika pre 1 sat
Tramp hvali Putina: „Zaista cenim što je došao u SAD“

Tramp na konferenciji za novinare nakon susreta sa južnokorejskim predsednikom Li Dže-mjungom

Američki predsednik Donald Tramp pohvalio je odluku svog ruskog kolege Vladimira Putina da prisustvuje samitu održanom 15. avgusta na Aljasci. „Putin u početku nije želeo da leti u Sjedinjene Države, ali zaista cenim što je to uradio“, izjavio je Tramp na konferenciji za novinare nakon susreta sa južnokorejskim predsednikom Li Dže-mjungom, prenose američki mediji. Predsednici SAD i Rusije tom prilikom razgovarali su o mogućim načinima rešavanja ukrajinskog sukoba i
Vladimir PutinRusijaDonald Tramp

