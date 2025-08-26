Tramp najavio promenu naziva Ministarstva odbrane u resor rata

Politika pre 2 sata
Tramp najavio promenu naziva Ministarstva odbrane u resor rata

VAŠINGTON- Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će administracija u Vašingtonu u narednim danima promeniti naziv Ministarstva odbrane u Ministarstvo rata, kako bi se Pentagonu vratio „ratnički etos''.

Zvanični naziv Pentagona posle Drugog svetskog rata bio je Ministarstvo rata, a Tramp je prethodno kritikovao promenu naziva u Ministarstvo odbrane, prenosi Politiko. „Kada smo pobedili u Prvom svetskom ratu, Drugom svetskom ratu, zvalo se Ministarstvo rata. I za mene, to je zaista ono što jeste”, rekao je Tramp na konferenciji za novinare sa južnokorejskim predsednikom Li Dže Mjungom. Ministarstvo rata postojalo je od 1789. do 1947. godine, kada je administracija
Ključne reči

VašingtonDonald Tramp

