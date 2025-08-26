Poluvreme bez šanse za Zvezdu, Pafos se odlično brani

RTS pre 19 minuta
Poluvreme bez šanse za Zvezdu, Pafos se odlično brani

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Pafosa u revanšu plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona. Direktan prenos je na Prvom programu RTS-a, a najvažnije detalje možete pratiti na našem portalu.

Kraj prvog poluvremena - 0:0 Ništa vredno pomena Zvezda nije pokazala u prvih 45 minuta, tokom kojih je Pafos - koji brani vođstvo - bio konkretniji i opasniji rival. Da Duarte nije probao u poslednjoj sekundi, ne bi imalo o čemu da se piše o Zvezdinoj igri u napadu. Sa druge strane, Pafos je u par navrata ozbiljno zapretio i pokazao koliko može biti opasan kada mu se ostvari prostor. Nema čime Milojević da bude zadovoljan i verovatno je ovako zamislio prvo
